La Bolsa de París sube un 0,21 %, en línea con otras plazas financieras

1 minuto

París, 13 oct (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, subió este lunes un 0,21 %, en línea con la tendencia en la jornada de otras grandes plazas financieras en Europa y Estados Unidos, y coincidiendo con la asunción de poderes del segundo gobierno del primer ministro francés, Sébastien Lecournu.

Al finalizar la sesión, que discurrió enteramente en terreno positivo, el selectivo parisino se ubicó en los 7.934,26 puntos.

El volumen de intercambios fue intermedio, con operaciones valoradas en 2.782 millones de euros.

En el palmarés de empresas, 23 terminaron el día al alza y 16 lo hicieron en rojo.

Los títulos que más avanzaron fueron los del proveedor de tecnología de semiconductores STMicroelectronics (3,13%), el consorcio automovilístico Stellantis (2,82%) y el productor de materiales y servicios para los mercados inmobiliario e industrial Saint-Gobain (2,01%).

Por contra, las caídas más significativas fueron las del líder mundial de fabricación de neumáticos Michelin (-2,78%), el grupo del sector del lujo Kering (-1,70%) y la multinacional de la alimentación Danone (-1,53%). EFE

cat/psh