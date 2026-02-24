La Bolsa de París sube un 0,26 %, en línea con Wall Street

París, 24 feb (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, cerró este martes con un avance del 0,26 %, en línea con Wall Street, superados los temores que había generado la víspera el sector de la Inteligencia Artificial (IA).

Al finalizar la sesión, que el selectivo parisino había comenzado en terreno negativo, aunque después remontó hasta casi marcar un nuevo récord histórico intradía en la segunda mitad del día, el CAC-40 se ubicó en los 8.519,21 puntos.

El volumen de operaciones fue moderado, con intercambios por valor de 3.885 millones de euros.

En el palmarés de empresas, 26 concluyeron la sesión al alza, 13 lo hicieron a la baja y una sin cambios.

Las principales subidas fueron para el consorcio automovilístico Stellantis (1,95%), la compañía de bolsas de valores Euronext (1,95 %) y el fabricante automovilístico Renault (1,81 %).

Por el contrario, las caídas más importantes se las anotaron el fabricante de motores aeronáuticos Safran (-1,56 %), el banco BNP Paribas (-1,46 %) y la empresa del sector del lujo Hermès (-1,23 %). EFE

