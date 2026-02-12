La Bolsa de París sube un 0,33 % en una sesión en la que batió su récord histórico

1 minuto

París, 12 feb (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, cerró este jueves con una subida del 0,33 % una sesión en la que logró superar por primera vez los 8.400 puntos, si bien en la recta final de la jornada perdió fuelle y no pudo mantener ese umbral.

En cualquier caso, gracias al optimismo despertado por las últimas publicaciones de resultados empresariales en Francia, el selectivo parisino logró concluir el día en los 8.340,56 puntos.

El volumen de operaciones fue alto, con intercambios por valor de 5.161 millones de euros.

En el palmarés de empresas, 24 compañías cerraron al alza y 16 lo hicieron a la baja.

Las subidas más importantes fueron para el fabricante de neumáticos Michelin (4,88 %), la multinacional de alimentación Danone (4,72 %) y el fabricante de lentes EssilorLuxottica (4,19 %).

Por el contrario, las mayores caídas se las anotaron la siderúrgica Arcelormittal (-4,79 %), la consultora Capgemini (-4,37 %) y los laboratorios Sanofi (-4,19 %). EFE

ngp/psh