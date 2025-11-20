La Bolsa de París sube un 0,34 % tras cinco jornadas de caídas

1 minuto

París, 20 nov (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, cerró este jueves con una subida del 0,34 % tras cinco jornadas consecutivas de caídas, contagiado por el optimismo tras los buenos resultados de Nvidia.

Al finalizar la sesión, que transcurrió enteramente en terreno positivo aunque perdió algo de fuella en la recta final de la jornada, el selectivo parisino se ubicó en los 7.981,07 puntos.

El volumen de intercambios fue moderado, con intercambios por valor de 3.583 millones de euros.

En el palmarés de empresas, 17 finalizaron el día al alza y 23 lo hicieron en rojo.

Las mayores subidas se las anotaron el banco BNP Paribas (4,40 %), el conglomerado del sector del lujo LVMH (1,64 %) y la empresa aeroespacial y de defensa Thales (1,25 %).

Por el contrario, las bajadas más notables fueron para el consorcio automovilístico Stellantis (-2,97 %), el grupo de comunicación y publicidad Publicis (-2,63 %) y el fabricante de neumáticos Michelin (-2,42 %). EFE

ngp/fpa