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La Bolsa de París sube un 0,55 % impulsado por los fabricantes de microprocesadores

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París, 25 jun (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, subió este jueves un 0,55 %, impulsado por el optimismo generado por las subidas de fabricantes de microprocesadores como el estadounidense Micron Technology en Wall Street.

La plaza francesa terminó la sesión en los 8.431,61 puntos, con 26 valores en verde y 14 en rojo.

Gracias al optimismo generado en el sector de los microprocesadores, STMicroelectronics fue uno de los títulos que más destacó en CAC-40, con una subida del 2,68 %.

La cadena de hoteles Accor y el banco Société Générale también se destacaron en las ganancias, con aumentos del 3,16 % y el 2,84 %, respectivamente, gracias a la bajada de la tensión geopolítica en Oriente Medio.

Por el contrario, cotizaron a la baja la firma tecnológica del sector de la Defensa Thales (-3,06 %), seguida de la empresa de publicidad y relaciones públicas Publicis (-1,70 %) y el fabricante automóvil Renault (-1,50 %). EFE

atc/ajs

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