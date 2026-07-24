La Bolsa de París sube un 0,88 % alentada por la bajada del precio del barril de petróleo

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París, 24 jul (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, subió este viernes un 0,88 % alentado por la bajada del precio del barril de petróleo y en medio de una nueva ronda de resultados empresariales.

Este avance permitió dejar el balance del conjunto de la semana en equilibrio, con solo un exiguo aumento del 0,06 % respecto al cierre del viernes pasado.

Al finalizar la jornada, que transcurrió casi enteramente en terreno positivo con un especial impulso al alza al final de la sesión, el selectivo parisino se ubicó en los 8.372,28 puntos.

El volumen de intercambios fue moderado, con operaciones valoradas en 3.441 millones de euros.

A nivel de los valores, 28 compañías terminaron al alza y 12 lo hicieron con descensos.

Las mayores subidas se las anotaron la firma de programas informáticos Dassault Systèmes (7,90 %), la consultora Capgemini (4,44 %) y en tercer lugar empataron el fabricante de motores aeronáuticos Safran (2,61 %) y el banco Crédit Agricole (2,61 %).

Las bajadas más pronunciadas fueron para el grupo de distribución Carrefour (-4,85 %), el fabricante de semiconductores STMicroelectronics (-2,46 %) y la empresa aeroespacial y de defensa Thales (-0,80 %). EFE

ngp/fpa