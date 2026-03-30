La Bolsa de París sube un 0,92 % alentada por las negociaciones sobre la guerra de Irán

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París, 30 mar (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, subió este lunes un 0,92 %, alentado por los posibles avances en las negociaciones para poner fin a la guerra de Irán.

Al finalizar la jornada, el selectivo parisino -que había comenzado en terreno negativo pero fue mejorando con el avance de la sesión- se situó en los 7.772,45 puntos.

El volumen de operaciones fue moderadamente alto, con intercambios valorados en 4.527 millones de euros.

De las 40 empresas del selectivo, 28 cerraron el día al alza y 12 lo hicieron a la baja.

Las mayores subidas fueron para la energética Engie (3,84 %), la empresa aeroespacial y de defensa Thales (3,45 %), y el grupo del sector del lujo Kering (3,30 %).

Por el contrario, las caídas más notables se las anotaron el fabricante de semiconductores Stmicroelectronics (-2,07 %), el de motores aeronáuticos Safran (-1,44 %) y el banco Société Générale (-1,22 %). EFE

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