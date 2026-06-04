La Bolsa de París sube un 1,15 % aupada por un posible alto el fuego entre Israel y Líbano

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París, 4 jun (EFE).- La Bolsa de París cerró al alza este jueves, impulsada por el optimismo de los inversores tras el anuncio de un posible acuerdo de alto el fuego entre Israel y Líbano, que alimentó las esperanzas de una reducción de las tensiones en Oriente Medio.

El principal índice parisino, el CAC 40, avanzó un 1,15 % y terminó la sesión en 8.244,29 puntos, en una jornada en la que cambiaron de manos títulos por valor de 3.827 millones de euros.

El Líbano e Israel mantuvieron durante los últimos dos días una ronda de diálogo en Washington, que culminó anoche con el anuncio de un alto el fuego condicionado al final de los ataques y de la presencia armada de Hizbulá en el sur del territorio libanés, donde se crearían «zonas piloto».

Por valores, las compañías vinculadas al sector de los semiconductores se desmarcaron de la tendencia positiva del mercado. STMicroelectronics cayó un 2,6 % y Soitec retrocedió un 5,6 %.

Por contra, entre los ganadores se situaron Capgemini (6,61 %), Dassault Systemes (5,94 %), Eurofins Scientific (5,28 %), Publicis Groupe (4,96 %) y Airbus (4,55%). EFE

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