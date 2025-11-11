La Bolsa de París sube un 1,25 % en una jornada protagonizada por el sector del motor

1 minuto

París, 11 nov (EFE).- La Bolsa de París vivió este lunes la segunda jornada consecutiva de subidas y su índice general se revalorizó un 1,25 %, en una jornada en el que las empresas automovilísticas se llevaron una parte del protagonismo.

El CAC-40 terminó en 8.156,23 puntos, lo que significa que en una semana el mercado francés se ha revalorizado un 1,19 % y en el último mes un 2,89 %.

Desde comienzos de año, las ganancias acumuladas por el selectivo francés son del 10,61 %.

La sesión de este martes tuvo un nivel de actividad relativamente bajo, ya que cambiaron de manos acciones por valor de 2.801 millones de euros, algo en lo que pudo tener que ver el hecho de que era un día festivo por la conmemoración del armisticio de la Primera Guerra Mundial.

En el frente de los valores, el fabricante automovilístico Stellantis tuvo la mayor progresión del CAC-40, en concreto un 4,09 %, seguido por el grupo de lujo Hermès (3,69 %) y en tercera posición de nuevo una compañía del sector del motor, Renault (+3,32 %).

También tuvieron avances importantes la farmacéutica Sanofi (2,58 %) y el grupo de consultoría informática Capgemini (2,49 %).

En el otro extremo, hubo cinco empresas del selectivo que cotizaron a la baja y en todos los casos con pérdidas limitadas: el banco Société Générale un 0,32 %, el grupo de electrónica de aeronáutica y defensa Thales un 0,29 %, la sociedad de sistemas de pago Edenred un 0,09 %, el gigante aeronáutico Airbus un 0,05 % y el fabricante de motores aeronáuticos Safran un 0,03 %. EFE

ac/psh