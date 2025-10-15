La Bolsa de París sube un 1,99 % gracias al fuerte empujón de LVMH

París, 15 oct (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, subió este miércoles un 1,99 % gracias, principalmente, al potente empujón que experimentaron los títulos de LVMH (12,22 %) y otras marcas del sector del lujo.

Al finalizar la jornada, que transcurrió enteramente en terreno positivo, el selectivo parisino se ubicó en los 8.077 puntos.

El volumen de intercambios fue moderadamente alto, con operaciones por valor de 4.546 millones de euros.

En el palmarés de empresas, 27 cerraron la sesión al alza y 13 lo hicieron a la baja.

Las subidas las encabezó la citada LVMH, con un avance del 12,22 % después de presentar la víspera sus cifras de facturación del tercer trimestre, que muestran un comienzo de recuperación con perspectivas de que esa dinámica continúe.

Completaron el podio de mejores comportamientos de la sesión la compañía de telecomunicaciones Bouygues (7,39 %) y la empresa del sector del lujo Hermès (7,35 %).

Las pérdidas más importantes del día fueron para la empresa aeroespacial y de defensa Thales (-3,18 %), la de sistemas de pago Edenred (-2,85 %) y la compañía de bolsas de valores Euronext (-2,0 %). EFE

