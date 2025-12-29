La Bolsa de París sube un leve 0,10 % tras un largo parón navideño

París, 29 dic (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, cerró este lunes con un leve 0,10 %, hasta los 8.112,02 puntos, tras un parón navideño de cinco días, en una nueva sesión con pocos movimientos y en el que las firmas relacionadas con la Defensa retrocedieron ante un posible acuerdo de paz en Ucrania.

De entre los 40 componentes del selectivo, 24 cerraron al alza, uno, sin cambios y 15, a la baja, en una jornada con un intercambio de acciones moderado, de 2.300 millones de euros.

El grupo de publicidad y relaciones públicas Publicis y Veolia subieron el 1,39 % y el 1,06 %, respectivamente. El fabricante de neumáticos Michelín aumentó el 1 %.

A la baja, cerraron el fabricante de motores de aviones Safran (-1,67 %), el grupo de lujo Kering (-1,52 %) y el fabricante automóvil Renault (-1,51 %).

Como Safran, el grupo de materiales de Defensa Thales terminó en rojo (-0,66 %) debido la posibilidad de que haya un acuerdo de paz en las próximas semanas entre Ucrania y Rusia, tras la reunión el domingo entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el ucraniano, Volodímir Zelenski. EFE

