La Bolsa de París sube un leve 0,44 % ante el posible endurecimiento de la política de Fed

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París, 18 jun (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, rebotó este jueves un 0,44 %, una moderada subida condicionada por un posible endurecimiento de la política de la Fed y a pesar del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.

La plaza francesa terminó en los 8.467,98 puntos, con 23 valores en verde y 17 en rojo.

A pesar de haber mantenido los tipos estables por cuarta vez, la Fed ha dado un giro agresivo (‘hawkish’) y la mitad de sus miembros prevén ahora endurecer la política monetaria antes de que termine el año, algo que el mercado no esperaba.

Encabezaron las subidas del CAC-40 la empresa de componentes electrónicos Legrand (+5 %), seguido por el grupo de lujo Kering (+4,40 %) y el fabricante de chips STMicroelectronics (+4,19 %).

Por el contrario, entre los descensos se destacaron la consultora Capgemini (-8,87 %) y el fabricante de automóviles Stellantis (-3,65 %). EFE

atc/ajs