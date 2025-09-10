La Bolsa de París sube un tímido 0,15 % en el estreno de Lecornu como primer ministro
París, 10 sep (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, subió este miércoles un leve 0,15 %, en una jornada en la que Sébastien Lecornu se estrenó como primer ministro de Francia mientras se registraron algunas perturbaciones en el país por el movimiento ‘Bloqueemos todo’.
El CAC-40 cerró en los 7.761,32 puntos, con 20 valores en verde y otros tanto en rojo, con un intercambio de acciones por 3.200 millones de euros.
En la jornada bursátil, los inversores no tuvieron una reacción concreta a la nominación de Lecornu, un fiel colaborador del presidente Emmanuel Macron, ni tampoco a los efectos -limitados- del movimiento ‘Bloqueemos todo’.
El fabricante de armamento Thales, el banco Société Générale y el grupo de componente eléctricos Legrand subieron el 3,02 %, el 2,76 % y el 2,69 %, respectivamente.
Sin embargo, cayeron en el CAC-40 la firma de relaciones públicas Publicis (-2,65 %) y la empresa de tickets restaurante Edenred (-2,50 %). EFE
atc/psh