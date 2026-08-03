La Bolsa de París suma un 1,22 % ante la perspectiva de un alto el fuego en Irán

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París, 3 ago (EFE).- El optimismo fue la nota dominante en la sesión de este lunes en la Bolsa de París, cuyo selectivo de referencia, el CAC-40, abrió la semana con ganancias tras cerrar hoy con un alza del 1,22 % ante la perspectiva de un alto el fuego en Irán.

El indicador de referencia cotizó en terreno positivo desde la apertura, para acabar en 8.613,82 puntos tras haber marcado a lo largo de la sesión un nuevo récord intradía de 8.642,32 puntos.

Los inversores intercambiaron acciones por valor de 4.155 millones de euros.

La tecnológica Capgemini firmó la mayor subida del CAC-40, de un 4,59 %, por delante del fabricante automovilístico Renault, que progresó un 4,37 %, y del industrial Safran, que subió un 3,81 %.

Entre las empresas que cerraron con pérdidas estuvo el gestor bursátil Euronext, que bajó hoy un 0,95 % tras presentar su informe financiero trimestral a finales de la semana pasada.

La tecnológica STMicroelectronics bajó un 0,89 %, lo mismo que la energética Engie. EFE

lmpg/mra