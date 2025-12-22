La Bolsa de París termina con un descenso del 0,37 %

1 minuto

París, 22 dic (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, cerró este lunes con una caída del 0,37 %, hasta los 8.121,07 puntos, en una sesión tranquila en la que prácticamente no hubo novedades macroeconómicas para los inversores.

De entre los 40 componentes del selectivo, 23 cerraron a la baja y 17, al alza.

Lideraron las caídas el fabricante de automóviles Stellantis (-4,53 %), la empresa de bebidas espirituosas Pernod Ricard (-2,89 %) y el fabricante de motores de aviones de Safran (-1,34 %).

Uno de los títulos que más pesan en el CAC-40, el grupo de cosmética L’Óreal, terminó también en rojo (-1,23 %).

En verde, destacaron la empresa de componentes electrónicos Legrand y el grupo de lujo Kering, que subieron el 1,19 % y el 0,86 %, respectivamente. EFE

