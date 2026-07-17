La Bolsa de París termina en rojo (-0,47 %) por el nerviosismo en el sector tecnológico

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París, 17 jul (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, cerró este viernes a la baja (-0,47 %) en medio del nerviosismo alrededor de la inteligencia artificial (IA) acentuada después de que la firma china Moonshot AI haya presentado un nuevo modelo de lenguaje.

La plaza francesa terminó la sesión en 8.338,81 puntos, con 23 valores en rojo; uno, inalterado y 16, en verde. Semanalmente, la plaza terminó sin cambios.

La oleada de ventas generalizadas y recogida de beneficios en los sectores de los semiconductores y la IA han impactado al CAC-40.

El nerviosismo en el sector tecnológico se intensificó después de que se conociese que la firma china Moonshot AI había presentado un nuevo modelo que, según la propia compañía, logra recortar distancias y competir directamente con los grandes modelos de lenguaje estadounidenses.

De nuevo se destacó, entre las caídas, la empresa de semiconductores STMicroelectronics (-3,91 %), especialmente expuesta al sector tecnológico, así como el grupo de publicidad y relaciones públicas Publicis (-4,03 %), que había subido en la víspera (+3,07 %).

En verde, terminaron el grupo de telecomunicaciones Orange y el de distribución Carrefour, con subidas del 2,27 % y el 1,51 %, respectivamente. EFE

atc/pcc