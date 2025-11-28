La Bolsa de París termina en verde (+0,29 %) y acumula ganancias semanales del 1,75 %

1 minuto

París, 28 nov (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, cerró este viernes con una subida del 0,29 %, hasta los 8.122,71 puntos, y acumula ganancias en una semana del 1,75 %, ante la expectativa de que la Reserva Federal estadounidense (Fed) baje las tasas rectoras.

De los 40 componentes del índice, 24 terminaron en verde, uno sin cambios y 15, a la baja, en una sesión con un moderado intercambio de acciones de 2.900 millones de euros.

Mensualmente, el CAC-40 prácticamente no ha variado, al terminar con un casi inapreciable repunte (+0,02 %).

Encabezaron las subidas el fabricante automóvil Stellantis (+2,02 %), la siderúrgica ArcelorMittal (+1,45 %) -después de que la Asamblea Nacional francesa abriese la puerta a su nacionalización- y el grupo de lujo LVMH (+1,29 %).

Frenaron al CAC-40 dos grandes grupos del lujo, Kering (-1,15 %) y Hermès (-0,62 %). EFE

