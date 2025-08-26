La Bolsa de París vuelve a caer (-1,70 %) por la incertidumbre política en Francia

The Swiss voice in the world since 1935

París, 26 ago (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, encadenó este martes una segunda sesión en rojo, al caer el -1,70 %, debido a la incertidumbre política en Francia tras el anuncio de la moción de confianza a la que se someterá el 8 de septiembre el primer ministro galo, François Bayrou.

El CAC-40 cerró en los 7.709,81 puntos, con 38 valores en rojo y solo dos en alza. El revés de este martes se suma al del lunes, día del anuncio de la moción y cuando el índice perdió el -1,59 %.

Los bancos del principal índice parisino destacaron entre las caídas, con un -6,84 % para Société Générale, un -5,44 % para Crédit Agricole y el -4,23 % para BNP Paribas.

Estos valores, no obstante, llegaron a caer mucho más durante la jornada bursátil debido, entre otros factores, a unas declaraciones del ministro francés de Economía, Eric Lombard, acerca del riesgo de que el país fuese intervenido por el FMI.

El ministro matizó las manifestaciones pocas horas después, lo que suavizó la caída de los valores bancarios. Las instituciones financieras son especialmente sensibles cuando barruntan crisis políticas como a la que se avecina en Francia.

Bayrou se someterá el 8 de septiembre a una moción de confianza para buscar el respaldo parlamentario a su plan de austeridad de 44.000 millones para 2026 que tiene como meta de reducir el déficit y la deuda del país.

Sin embargo, tienen buenas probabilidades de perder la votación y verse abocado a la dimisión si la oposición en bloque cumple con su promesa de pronunciarse en contra, abriendo así una nueva crisis política en la segunda economía de la zona euro. EFE

