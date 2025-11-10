La bolsa de São Paulo alcanza su undécimo récord seguido

2 minutos

São Paulo, 10 nov (EFE).- La bolsa de São Paulo cerró este lunes con una subida del 0,77 %, con lo que alcanzó su undécimo récord de puntuación consecutivo, ante la expectativa en los mercados mundiales de un acuerdo que permita poner fin al actual cierre del Gobierno de Estados Unidos.

El Ibovespa, índice de referencia de la mayor plaza bursátil de América Latina, terminó la jornada en los 155.257 puntos, tras su decimocuarta alza seguida y luego de haber alcanzado igualmente un récord de puntuación en medio de la jornada (155.600 puntos).

El buen humor de los inversores obedeció a las señales que dio el Senado estadounidense de que está avanzando en las negociaciones para poner fin a la actual paralización del Gobierno, el más largo cierre hasta ahora del país.

En el mercado de divisas, el real, por el mismo motivo, se apreció un 0,55 % frente al dólar, que terminó la jornada cotizado a 5,307 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Se trata de la menor cotización de la moneda estadounidense en Brasil desde el 23 de septiembre.

Entre las acciones tradicionalmente más negociadas en el parqué paulista, las ordinarias de la petrolera Petrobras cerraron con una subida del 0,31 %, ya que, ante la posibilidad de que la administración pública estadounidense vuelva a funcionar, los precios del petróleo se apreciaron.

Los papeles ordinarios de la minera Vale, igualmente líderes del Ibovespa, cerraron con una subida del 0,45 %.

Las acciones del Ibovespa que terminaron la jornada con las mayores subidas fueron las ordinarias de la red de tiendas por departamentos Magazim Luiza, con un salto del 4,18 %, seguidas por las ordinarias de la también red de tiendas Lojas Renner (+3,87 %).

En la punta contraria, las que más perdieron valor fueron las ordinarias de la papelera Suzano, con una caída del 2,14 %, seguidas por las ordinarias del fabricante de cosméticos Natura (-1,83 %).

El volumen negociado en la jornada fue de 22.106,7 millones de reales (unos 4.179 millones de dólares o unos 3.613,5 millones de euros) en 3,5 millones de operaciones financieras. EFE

