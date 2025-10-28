La bolsa de São Paulo alcanza un nuevo máximo histórico tras subir un 0,31 %

São Paulo, 28 oct (EFE).- La bolsa de São Paulo ganó este martes un 0,31 % y alcanzó un nuevo máximo histórico de puntuación al cierre de la jornada, impulsada en parte por el sector cárnico brasileño.

El Ibovespa, índice de referencia del parqué paulista, el mayor de América Latina por volumen financiero negociado, acabó la sesión con 147.428 enteros y encadenó cinco sesiones consecutivas en verde.

De esta forma, superó el récord que estableció el lunes de esta semana, cuando avanzó un 0,55 %, en medio de la euforia desatada por el encuentro entre los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y Estados Unidos, Donald Trump, en Kuala Lumpur.

En lo que va de año, el selectivo brasileño se ha revalorizado más de un 20 %.

En el mercado de divisas, el real brasileño se apreció hoy un 0,19 % frente al dólar, que terminó cotizado a 5,359 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Los operadores de bolsa aún digieren los efectos del deshielo en las relaciones entre Brasil y Estados Unidos, después de la reunión entre Lula y Trump.

Ambos mandatarios no llegaron a ningún acuerdo concreto para rebajar los aranceles del 50 % que pesan sobre gran parte de los productos brasileños en EE.UU., ni sobre las sanciones a autoridades brasileñas impuestas por el juicio que llevó a una condena de 27 años de cárcel al expresidente Jair Bolsonaro por golpismo.

Sin embargo, sentaron las bases para empezar a negociar la agenda comercial, lo que se interpretó de forma muy positiva en el mercado financiero.

Con todo, uno de los grandes responsables del récord de este martes fue el sector cárnico brasileño, con MBRF a la cabeza, cuyas acciones se dispararon un 16,2 %.

JBS, otra empresa cárnica brasileña clave en el mercado global, también acabó el día en positivo, al anotarse en torno a un 2 %.

Por el contrario, encabezaron las pérdidas de la sesión los papeles de la eléctrica Auren (-6,1 %) y la agencia de viajes CVC Brasil (-3,2 %).

El volumen negociado en la bolsa paulista ascendió a los 20.400 millones de reales (unos 3.800 millones de dólares / 3.260 millones de euros), en 3,2 millones de operaciones financieras, según los resultados preliminares al final de la sesión. EFE

