La bolsa de São Paulo avanza el 0,61 % y se acerca a un nuevo récord

Este contenido fue publicado en
2 minutos

São Paulo, 29 sep (EFE).- La bolsa de São Paulo subió este lunes el 0,61 % y se acercó a un nuevo récord histórico de puntuación, impulsada por los sectores minero y eléctrico.

El Ibovespa, índice de referencia del parqué brasileño, llegó a superar su máximo histórico intradiario, pero perdió algo de fuelle al final de la sesión y cerró en los 146.336 puntos básicos.

El récord anterior de la plaza es del pasado 24 de septiembre, cuando alcanzó los 146.491 enteros.

En el mercado de divisas, el real brasileño se apreció este lunes el 0,31 % frente al dólar y acabó cotizado a 5,321 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Los operadores financieros se animaron en el arranque de la semana, tras el compromiso reforzado del Gobierno brasileño de que cumplirá sus objetivos fiscales.

El crónico desequilibrio de las cuentas públicas del país es uno de los factores que más ruido generan entre los agentes de la bolsa de São Paulo, que observan con preocupación el aumento sostenido del déficit y la deuda pública de Brasil en los últimos meses.

En este contexto, el sector eléctrico fue uno de los más beneficiados del día en el corro paulista, con avances importantes para Eletrobras, cuyas acciones subieron en torno a un 4 %, e Isa Energia (+2,4 %).

También fue una jornada positiva para la industria minera, tras las subidas de CSN Mineração (+3,9 %) y el gigante Vale (+0,3 %).

Por el contrario, las pérdidas más abultadas las encajaron la empresa petroquímica Braskem (-5,1 %) y las cadenas minoristas Magazine Luiza y Casas Bahía, que se dejaron un 5 % y un 3 %, respectivamente.

El volumen financiero en la bolsa brasileña ascendió hoy a 18.100 millones de reales (3.400 millones de dólares ó 2.900 millones de euros), en 2,9 millones de operaciones, según los resultados preliminares divulgados al cierre de la sesión. EFE

cms/jrg

