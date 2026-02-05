La bolsa de São Paulo avanza un 0,2 % pese al mal humor en el mercado internacional

São Paulo, 5 feb (EFE).- La bolsa de São Paulo repuntó este jueves un ligero 0,23 %, después de haber perdido un 2 % en la sesión anterior, y esquivó las pérdidas generalizadas en Wall Street y varios de los principales mercados bursátiles europeos.

El índice Ibovespa, referencia del parqué brasileño, cerró con 182.127 puntos básicos para volver al verde, tras el movimiento de corrección del miércoles como consecuencia del récord que logró el martes.

En el mercado de divisas, el real se apreció hoy un 0,62 % frente al dólar, que acabó la jornada cotizado a 5,253 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Los agentes de la bolsa paulista, la mayor de América Latina por volumen financiero, capearon el temporal, en medio de los malos resultados de Wall Street, con bajadas del orden del 1 %, y los principales corros de Europa.

En el plano doméstico, la balanza comercial brasileña volvió a tomar impulso en enero, con un superávit de 4.340 millones de dólares (3.680 millones de euros al cambio de hoy), un 85,8 % más frente al mismo mes del año pasado, según los datos divulgados por el Gobierno.

En este contexto, al frente de las ganancias en el Ibovespa figuraron las acciones de la constructora MRV (+6,8 %), la empresa de alquiler de vehículos Vamos (+6,3 %) y el grupo de calzados Alpargatas (+4,5 %), dueño de la marca Havaianas.

En la otra cara de la moneda, algunas de las pérdidas más abultadas del día se las anotaron la plataforma de descuentos Méliuz, la petroquímica Braskem y el gigante minero Vale, cuyos papeles cedieron un 5,6 %, 4,6 % y 3,3 %, respectivamente.

El volumen negociado en la bolsa paulista alcanzó este jueves los 34.300 millones de reales (unos 6.500 millones de dólares), en alrededor de 4,3 millones de operaciones financieras, según los resultados preliminares al cierre de la sesión. EFE

