La bolsa de São Paulo avanza un 0,28 % impulsada por la subida del precio del petróleo

São Paulo, 2 mar (EFE).- La bolsa de São Paulo avanzó este lunes un 0,28 % impulsada por el sector petrolero y la subida del precio del barril causado por la ofensiva estadounidense contra Irán.

El Ibovespa, índice de referencia del parqué paulista, cerró la primera sesión de marzo en los 189.307 puntos básicos, después de subir un 4 % en el acumulado del mes pasado.

En el mercado de divisas, el real se depreció un 0,62 % frente al dólar, que acabó la jornada cotizado a 5,165 reales para la venta y para la compra en el tipo de cambio comercial brasileño.

Los bombardeos de EE.UU. contra Irán, uno de los mayores productores de petróleo del mundo, así como el contraataque de la nación persa contra otros países vecinos de Oriente Medio hizo que se dispararan los precios del crudo.

En este contexto, el sector petrolero brasileño lideró las ganancias durante la sesión: las acciones preferenciales de la estatal Petrobras subieron un 4,5 % y las de la privada PRIO, un 5,1 %.

En el terreno negativo, los títulos que más se desvalorizaron fueron los de la consultora Qualicorp (-5,1 %) y los de la petroquímica Braskem (-3,5 %).

El volumen financiero en la bolsa de São Paulo rondó los 31.700 millones de reales (unos 6.100 millones de dólares / 5.200 millones de euros), en 4,5 millones de operaciones.EFE

