La bolsa de São Paulo avanza un 0,56 % en medio de la discusión sobre una ley tributaria

São Paulo, 8 oct (EFE).- La bolsa de São Paulo avanzó este miércoles un 0,56 %, en medio de las discusiones en el Congreso brasileño sobre un proyecto de ley que busca aumentar la recaudación fiscal.

El Ibovespa, índice de referencia del parqué brasileño, ascendió a los 142.145 puntos básicos, después de dos caídas diarias consecutivas.

El Gobierno brasileño confía en que la Cámara de Diputados apruebe hoy una medida que eleva algunos tributos para equilibrar las cuentas públicas, aunque aún no está claro si conseguirá los suficientes votos.

Los papeles de la petrolera estatal Petrobras retrocedieron un 0,7 %, mientras que los de la minera Vale, otro de los principales valores del parqué, subieron un 0,7 %.

Las empresas que se anotaron las mayores ganancias de la jornada fueron la aerolínea Azul (+6,4 %) y la energética Ultrapar (+5,5 %).

Del otro lado, las mayores pérdidas fueron para la farmacéutica Hypera (-5 %) y la energética Brava (-3,5 %).

En el mercado de divisas, el real brasileño se apreció un 0,12 % frente al dólar, que acabó cotizado a 5,34 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

El volumen negociado en la mayor bolsa de América Latina alcanzó los 19.865 millones de reales (unos 3.700 millones de dólares o 3.200 millones de euros), en 3,2 millones de operaciones, según los resultados preliminares al cierre de la sesión. EFE

