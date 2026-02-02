La bolsa de São Paulo avanza un 0,79 % impulsada por los bancos y la minería

1 minuto

São Paulo, 2 feb (EFE).- La bolsa de São Paulo avanzó este lunes un 0,79 % con el impulso del sector bancario y la minería, y el Ibovespa, principal índice de referencia de la plaza paulista, cerró en 182.793 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el real se apreció un 0,55 % frente al dólar, que terminó la jornada cotizado a 5,256 reales para la compra y a 5,257 para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Entre los títulos tradicionalmente más negociados de la bolsa, los de la petrolera estatal Petrobras cayeron un 1,5 %, mientras que los de la minera Vale, una de las mayores productoras de hierro del planeta, subieron un 0,8 %.

Los bancos, a su vez, registraron ganancias importantes, como la subida del 1,4 % en las acciones del Itaú y del 1,3 % en las del Santander.

Las mayores ganancias del día, sin embargo, fueron las de las acciones de las constructoras Direcional (+6,5 %) y Cury (+5,4 %).

En el lado opuesto se ubicaron los títulos de la productora de etanol Raízen (-8,7 %) y los de la agencia de viajes CVC (-4,9 %).

El volumen negociado durante la jornada en la bolsa paulista superó los 28.630 millones de reales (unos 5.444 millones de dólares o 4.600 millones de euros) en más de 4,1 millones de operaciones financieras. EFE

