La bolsa de São Paulo avanza un 0,83 % impulsada por el alza de las materias primas

São Paulo, 5 ene (EFE).- La bolsa de São Paulo ganó este lunes un 0,83 %, aupada por el alza de los precios de las materias primas, como el petróleo, tras la intervención armada de Estados Unidos en Venezuela y la captura del líder chavista Nicolás Maduro.

El Ibovespa, índice de referencia del parqué brasileño, cerró con 161.869 puntos básicos y revirtió las pérdidas del 0,36 % del pasado viernes, en la que fue su primera jornada de 2026.

En el mercado de divisas, el real se apreció hoy un 0,34 % frente al dólar, que acabó cotizado a 5,404 reales para la compra y a 5,405 reales para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Los operadores financieros retomaron las negociaciones con mayor apetito al riesgo, tras el bombardeo de EE.UU. sobre Venezuela que el sábado pasado resultó en la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, por supuesto «narcoterrorismo», entre otros cargos.

Pese al inestable escenario global, los agentes de la bolsa brasileña operaron en verde condicionados en parte por el buen comportamiento de las materias primas, lo que beneficia al país suramericano, gran productor mundial de ‘commodities’.

Por ejemplo, el barril del crudo Brent para entrega en marzo subió este lunes un 1,66 %.

El mineral de hierro también se revalorizó y las acciones de la minera brasileña Vale subieron un 1,0 %.

No obstante, la petrolera estatal Petrobras no acompañó esa corriente positiva y se dejó casi un 1,7 %.

Al frente del Ibovespa figuraron los títulos de la plataforma de cupones de descuento Méliuz (+7,8 %), mientras que las acciones del grupo textil C&A encabezaron las pérdidas al desplomarse un 15,7 %.

El volumen financiero en la bolsa de São Paulo rondó este lunes los 22.500 millones de reales (4.160 millones de dólares / 3.560 millones de euros), en 3,5 millones de operaciones. EFE

