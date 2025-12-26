La bolsa de São Paulo avanza un 1,5 % en la semana atenta al escenario político

São Paulo, 26 dic (EFE).- La bolsa de São Paulo avanzó este viernes un 0,27 %, en una sesión marcada por el escenario político brasileño y el bajo volumen de negocios por las fiestas navideñas, y terminó la semana en verde con un alza acumulada del 1,5 %.

El Ibovespa, índice de referencia del parqué brasileño, volvió a operar tras dos jornadas cerrado por Navidad y acabó con 160.896 puntos básicos, con lo que enlazó su segunda subida consecutiva tras rebotar un 1,46 % el martes.

En el mercado de divisas, el real se depreció hoy un 0,16 % frente al dólar, que acabó la jornada cotizado a 5,543 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

En el acumulado semanal, la divisa brasileña perdió un 0,27 % de su valor con respecto al billete estadounidense.

El corro paulista llegó a tocar el rojo durante la sesión, pero finalmente cambió de signo y se afirmó en el terreno de las ganancias.

Los operadores financieros reaccionaron negativamente a la carta del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, condenado e inhabilitado por golpismo, en la que designó a su hijo mayor, el senador Flávio, para disputar las elecciones presidenciales de 2026 en su nombre.

El propio Flávio hizo pública la misiva el jueves, día de Navidad, en la puerta del hospital de Brasilia donde el líder ultraderechista está ingresado tras ser operado, previa autorización judicial, de una hernia inguinal bilateral.

La carta contrarió los deseos del mercado, que consideran que la mejor opción para hacer frente al actual gobernante, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva, es el gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, antiguo ministro en el Gobierno de Bolsonaro (2019-2022).

Con todo, al frente de las ganancias en el Ibovespa figuraron los papeles de la pretroquimica Braskem y la eléctrica CPFL Energia, que rebotaron un 4,2 % y un 3,9 %, respectivamente.

Por el contrario, encabezaron las pérdidas los títulos de la red de supermercados Pão de Açúcar, que se dejaron un 3,5 %.

El volumen financiero en la bolsa paulista rondó hoy los 15.000 millones de reales (2.700 millones de dólares / 2.300 millones de euros), en alrededor de 2,6 millones de operaciones, valores ambos muy por debajo de los habituales. EFE

