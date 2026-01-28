La bolsa de São Paulo avanza un 1,52 % ante decisión del Banco Central sobre los intereses

São Paulo, 28 ene (EFE).- La bolsa de São Paulo mantuvo su racha de récords y avanzó este miércoles un 1,52 %, impulsada por la minera Vale y poco antes de que el Banco Central de Brasil decidiera mantener la tasa de interés en su nivel actual.

El Ibovespa, principal índice de referencia de la plaza paulista, se ubicó en 184.691 puntos básicos al cierre, una nueva máxima histórica.

En el mercado de divisas, el real se mantuvo estable frente al dólar, que terminó la jornada cotizado a 5,2 reales tanto para la compra como para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Los operadores ya aguardaban que el Banco Central del país mantuviera los intereses en el 15 % anual, su mayor nivel en más de dos décadas.

Por otro lado, la Reserva Federal de EE.UU. optó por no hacer cambios a su política monetaria, pese a las presiones de la Administración del presidente Donald Trump para que reduzca los intereses.

La bolsa paulista se vio impulsada por las acciones de la minera Vale, que subieron un 2,4 % después de que el martes la empresa divulgara que su producción de hierro aumentó un 2,6 % en 2025.

Las mayores ganancias del día fueron para las acciones de la productora de etanol Raízen (+20 %) y las de la cadena textil C&A (+8,6 %).

En el lado opuesto se ubicaron los títulos de la aeronáutica Embraer (-3,5 %) y los de la energética CPFL (-2,8 %).

El volumen negociado durante la jornada en la bolsa paulista superó los 34.115 millones de reales (unos 6.500 millones de dólares o 5.500 millones de euros) en más de 4,6 millones de operaciones financieras. EFE

