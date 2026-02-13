La bolsa de São Paulo avanza un 1,84 % semanal tras un nuevo récord

São Paulo, 13 feb (EFE).- La bolsa de São Paulo subió un 1,84 % en el acumulado de una semana marcada por un nuevo récord en el mayor parqué de Latinoamérica.

El Ibovespa, índice de referencia de la bolsa paulista, cerró este viernes con 186.464 puntos básicos, después de retroceder un 0,69 % durante la sesión.

En el mercado de divisas, el real se depreció un 0,57 % frente al dólar, que acabó la jornada negociado a 5,22 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Durante la semana, los inversionistas reaccionaron con optimismo a las declaraciones del Banco Central de Brasil sobre un posible recorte de la alta tasa de interés actual en la próxima reunión, lo que llevó a la bolsa a batir un máximo histórico el miércoles.

Hoy, sin embargo, la petrolera estatal Petrobras y el gigante minero Vale, los dos principales valores del parqué, cayeron un 0,6 % y un 2,7 %, respectivamente.

Las empresas que más perdieron durante la sesión fueron la agencia de viajes CVC (-5,4 %) y la tecnológica LWSA (-4,9 %).

Por el contrario, al frente de las ganancias en el Ibovespa figuraron los títulos de la energética Eneva (+8 %) y los de la empresa de beneficios para empleados Meliuz (+5,1 %).

El volumen financiero operado en el parqué rondó los 33.500 millones de reales (unos 6.400 millones de dólares / 5.400 millones de euros), en 4,5 millones de operaciones. EFE

jmc/nvm