La bolsa de São Paulo avanza un 2,39 % en la semana y queda a diez puntos de nuevo récord

2 minutos

São Paulo, 14 nov (EFE).- La bolsa de São Paulo acumuló esta semana una apreciación del 2,39 % y, tras retroceder miércoles y jueves, volvió a subir este viernes, un 0,37 %, y se quedó a solo diez puntos de un nuevo récord de puntuación.

El Ibovespa, índice de referencia de la mayor plaza bursátil de América Latina, terminó el día en los 157.738 puntos, con lo que se quedó a diez unidades de la puntuación récord con la que cerró el pasado martes (157.748 unidades).

Eso no le impidió al mercado paulista registrar un nuevo récord de media sesión, ya que el Ibovespa llegó a subir hasta los 158.356 enteros tres horas antes del cierre.

El parqué paulista encadenó hasta el martes doce jornadas seguidas de récords y quince días de apreciación, pero cerró con bajadas miércoles y jueves en sesiones de ajuste, en las que los inversores optaron por embolsar sus ganancias con acciones que habían alcanzado expresivas subidas.

Con el 2,39 % de apreciación en la semana, la plaza encadenó cinco semanas seguidas de subida que le permitieron acumular un salto del 5,49 % en el último mes.

En el mercado de divisas, el real se apreció este viernes un 0,02 % frente al dólar, que terminó la jornada cotizado a 5,2973 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

En la semana el real acumuló una apreciación del 0,72 %.

El parqué paulista consiguió despegarse de las bolsas internacionales a media jornada de este viernes y evitar una nueva caída gracias a la apreciación de las acciones de la petrolera Petrobras, que reaccionaron positivamente a la subida de los precios del petróleo.

Las acciones preferenciales de Petrobras, tradicionalmente entre las más negociadas en esta plaza, cerraron con una subida del 0,64 %, mientras que las ordinarias de la misma empresa terminaron el día con una apreciación del 0,77 %.

Las acciones del Ibovespa que terminaron la jornada con las mayores subidas fueron las ordinarias de la cárnica multinacional MBRF, con un salto del 11,98 %, seguidas por las preferenciales de la petroquímica Braskem (+7,85 %).

En la punta contraria, las que más perdieron valor fueron las preferenciales de la aerolínea Azul, con una caída del 7,69 %, seguidas por las ordinarias del grupo educativo YDUQS (-6,94 %).

El volumen negociado este jueves en el parqué paulista fue de 25.818,1 millones de reales (unos 4.874 millones de dólares o unos 4.192,9 millones de euros) en 3,84 millones de operaciones financieras. EFE

cm/jrh