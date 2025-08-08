The Swiss voice in the world since 1935

La bolsa de São Paulo avanza un 2,62 % semanal pese a entrar en vigor el arancel de Trump

Este contenido fue publicado en
2 minutos

São Paulo, 8 ago (EFE).- La bolsa de São Paulo cerró la semana con un avance acumulado del 2,62 %, animada por los resultados trimestrales de las empresas y a pesar de la entrada en vigor del arancel de 50 % de EE.UU. sobre las importaciones procedentes de Brasil.

El índice de referencia del parqué brasileño, el Ibovespa, se situó en los 135.913 puntos, después de retroceder este viernes un 0,45 %, lo que interrumpió una racha de cuatro subidas consecutivas.

El motivo de la caída diaria fue el anuncio por parte de la petrolera estatal Petrobras de una distribución de dividendos menor a la esperada por los analistas.

Así, los papeles preferentes de la petrolera perdieron un 6,1 %, pese a que la víspera presentó resultados que mostraron un beneficio neto de 26.652 millones de reales (unos 4.216 millones de dólares/4.200 millones de euros) en el segundo trimestre.

Por otro lado, las acciones ordinarias de la minera Vale, el otro peso pesado de la bolsa, subieron un 2,3 %.

Los papeles que más perdieron valor durante la sesión fueron los de la empresa de programas de beneficios para empleados Meliuz (-10,2 %) y los de la compañía de transporte por ferrocarril Rumo (-9,5 %).

Lideraron las ganancias las acciones de la fabricante de calzados Alpargatas (+8 %) y las de la petroquímica Braskem (+4,4 %).

En el mercado de divisas, el real se apreció un 0,27 % frente al dólar, que terminó cotizado a 5,43 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

El volumen negociado durante la sesión rondó los 25.360 millones de reales (unos 4.460 millones de dólares) en cuatro millones de operaciones financieras.EFE

jmc/cpy

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
4 Me gusta
8 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Jessica Davis Plüss

Alargar la vida: ¿Qué opina de la tendencia a la longevidad?

El mercado de la longevidad está en auge gracias, en parte, a los avances de la ciencia del envejecimiento. ¿Qué le parece la idea de prolongar significativamente la vida humana?

Únase al debate
32 Me gusta
22 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR