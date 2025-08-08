La bolsa de São Paulo avanza un 2,62 % semanal pese a entrar en vigor el arancel de Trump

São Paulo, 8 ago (EFE).- La bolsa de São Paulo cerró la semana con un avance acumulado del 2,62 %, animada por los resultados trimestrales de las empresas y a pesar de la entrada en vigor del arancel de 50 % de EE.UU. sobre las importaciones procedentes de Brasil.

El índice de referencia del parqué brasileño, el Ibovespa, se situó en los 135.913 puntos, después de retroceder este viernes un 0,45 %, lo que interrumpió una racha de cuatro subidas consecutivas.

El motivo de la caída diaria fue el anuncio por parte de la petrolera estatal Petrobras de una distribución de dividendos menor a la esperada por los analistas.

Así, los papeles preferentes de la petrolera perdieron un 6,1 %, pese a que la víspera presentó resultados que mostraron un beneficio neto de 26.652 millones de reales (unos 4.216 millones de dólares/4.200 millones de euros) en el segundo trimestre.

Por otro lado, las acciones ordinarias de la minera Vale, el otro peso pesado de la bolsa, subieron un 2,3 %.

Los papeles que más perdieron valor durante la sesión fueron los de la empresa de programas de beneficios para empleados Meliuz (-10,2 %) y los de la compañía de transporte por ferrocarril Rumo (-9,5 %).

Lideraron las ganancias las acciones de la fabricante de calzados Alpargatas (+8 %) y las de la petroquímica Braskem (+4,4 %).

En el mercado de divisas, el real se apreció un 0,27 % frente al dólar, que terminó cotizado a 5,43 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

El volumen negociado durante la sesión rondó los 25.360 millones de reales (unos 4.460 millones de dólares) en cuatro millones de operaciones financieras.EFE

