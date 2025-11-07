La bolsa de São Paulo avanza un 3,02 % semanal tras una racha de récords

2 minutos

São Paulo, 7 nov (EFE).- La bolsa de São Paulo cerró la semana con una subida del 3,02 %, al acumular diez máximos históricos consecutivos y con el impulso de los buenos resultados trimestrales de la petrolera estatal Petrobras.

El Ibovespa, índice de referencia de la mayor plaza bursátil de América Latina, terminó la jornada en los 154.063 puntos, tras subir este viernes un 0,47 %, la decimotercera alza seguida.

En el mercado de divisas, el real se apreció un 0,22 % frente al dólar, que terminó la jornada cotizado a 5,33 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

La semana estuvo marcada por la decisión del Banco Central de Brasil de mantener la tasa referencial de intereses en el 15 % anual por tercera vez seguida y dejar claro que ese nivel permanecerá por varios meses.

Además, las acciones preferenciales de Petrobras se dispararon un 3,7 % durante la jornada, después de que la empresa divulgase el jueves que sus ganancias en el tercer trimestre subieron un 23 % respecto al periodo anterior gracias a un aumento de la producción.

En cambio, las ordinarias de la minera Vale, otras de las acciones más negociadas tradicionalmente en el parqué, cayeron un 1,1 %.

Los papeles que cerraron con las mayores subidas fueron los de la empresa de calzado Alpargatas (+10,9 %) y los de la cárnica MBRF (+5,8 %).

En la punta contraria, los que más perdieron valor fueron los de la compañía de servicios educativos Cogna (-6,9 %) y los de la petrolera privada Petrorecôncavo (-6,3 %).

El volumen negociado en la jornada fue de 24.153 millones de reales (unos 4.500 millones de dólares o unos 3.900 millones de euros) en 3,8 millones de operaciones financieras. EFE

