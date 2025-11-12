La bolsa de São Paulo baja el 0,07 % tras doce récords seguidos hundida por Petrobras

São Paulo, 12 nov (EFE).- La bolsa de São Paulo cerró este miércoles con una bajada del 0,07 %, con lo que puso fin a doce jornadas de puntuación récords seguidas, hundida por la fuerte depreciación de las acciones de la petrolera Petrobras como consecuencia de la caída de los precios del crudo.

El Ibovespa, índice de referencia de la mayor plaza bursátil de América Latina, terminó el día en los 157.632 puntos en una jornada en la que llegó a caer el 0,90 % y en la que perdió la oportunidad de alcanzar un nuevo récord y superar el listón de los 158.000 puntos.

La bajada del Ibovespa obedeció a que tanto el petróleo Brent, de referencia en Europa, como el West Texas Intermediate (WTI), referente en EE.UU., sufrieron este miércoles caídas de cerca del 4 % luego de que la OPEP mantuviera sin alteraciones su previsión de aumento del consumo para este y el próximo año.

La caída en la cotización internacional del crudo se reflejó inmediatamente en el valor de las empresas petroleras en Brasil, principalmente Petrobras, mayor compañía del país y cuyos papeles figuran entre los más negociados en la plaza paulista.

Las acciones preferenciales de Petrobras, las quintas más negociadas en la jornada, cayeron un 2,53 %, mientras que las ordinarias se depreciaron un 2,96 %.

En el mercado de divisas, tras haber alcanzado el martes su mayor valor desde junio de 2024, el real se depreció un 0,35 % frente al dólar, que terminó la jornada cotizado a 5,292 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Las acciones del Ibovespa que terminaron la jornada con las mayores bajadas fueron las ordinarias de la operadora turística CVC, con una caída del 7,84 %, seguidas por las ordinarias de la comercializadora de camiones y autobuses Automob (-6,36 %) y por las ordinarias de la operadora de seguros de salud Qualicorp (-5,34 %).

En la punta contraria, las que más se apreciaron este miércoles fueron las preferenciales de la aerolínea Azul, con una subida del 6,19 %, seguidas por las unitarias de la eléctrica Taesa (+5,70 %) y por las ordinarias de la Companhia Siderúrgica Nacional (+5,54 %).

El volumen negociado este miércoles en el parqué paulista fue de 48.205,2 millones de reales (unos 9.109 millones de dólares o unos 7.862,3 millones de euros) en 4,05 millones de operaciones financieras, según los resultados al fin de la sesión. EFE

