La bolsa de São Paulo baja nuevamente tras doce récord seguidos

2 minutos

São Paulo, 13 nov (EFE).- La bolsa de São Paulo cerró este jueves con una bajada del 0,30 %, con lo que, tras haber cedido el miércoles un 0,07 %, volvió a terminar en terreno negativo tras doce jornadas de puntuación récords seguidas y quince días de subidas consecutivas completadas hasta el martes.

El Ibovespa, índice de referencia de la mayor plaza bursátil de América Latina, terminó el día en los 157.162 puntos en una jornada en que osciló entre un mínimo de 156.460 puntos y un máximo de 158.323 puntos.

En el mercado de divisas, tras haber alcanzado el martes su mayor valor desde junio de 2024, el real se depreció por segundo día consecutivo, este jueves un 0,09 % frente al dólar, que terminó la jornada cotizado a 5,297 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Los analistas atribuyeron el nuevo retroceso de la plaza paulista a un proceso de ajuste y embolso de ganancias tras quince días de apreciación que dejaron las acciones en niveles muy elevados.

A la bajada del Ibovespa también contribuyó la divulgación de datos negativos sobre los resultados del comercio minorista brasileño en septiembre y el acuerdo que le permitió al Gobierno estadounidense ponerle fin a su cierre más largo.

La plaza paulista terminó en terreno negativo pese a que las acciones de la petrolera Petrobras, tradicionalmente entre las más negociadas en el parqué, se recuperaron este jueves de las fuertes bajadas que sufrieron el miércoles por la caída de la cotización internacional del crudo.

Las acciones preferenciales de Petrobras cerraron con una subida del 0,43 % y las ordinarias con una apreciación del 0,90 %.

Las acciones del Ibovespa que terminaron la jornada con las mayores bajadas fueron las ordinarias de la operadora de seguros de salud Hapvida, que se desplomaron un 42,21 % tras la divulgación de resultados financieros decepcionantes en el tercer trimestre, seguidas por las ordinarias de la red de tiendas por departamentos Casas Bahía (-7,22%).

En la punta contraria, las que más se apreciaron este jueves fueron las ordinarias de la constructora MRV, con una subida del 5,16 %, seguidas por las ordinarias de la gestora de centros comerciales Allos (+4,58 %).

El volumen negociado este jueves en el parqué paulista fue de 29.097,3 millones de reales (unos 5.491,7 millones de dólares o unos 4.719,6 millones de euros) en 4,23 millones de operaciones financieras. EFE

