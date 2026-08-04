La bolsa de São Paulo baja un 0,06 % impactada por la caída de las acciones de Petrobras

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São Paulo, 4 ago (EFE).- La bolsa de São Paulo cerró este martes con una ligera bajada del 0,06 % impactada por la caída que sufrieron las acciones de la petrolera Petrobras ante el fuerte descenso de los precios internacionales del crudo por la expectativa de un acuerdo para superar la guerra en Oriente Medio.

El Ibovespa, índice de referencia del parqué brasileño, terminó el día en los 177.894 puntos tras haber comenzado la jornada con una fuerte subida (llegando hasta casi 179.000 puntos) ante la expectativa de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán, el mismo motivo que terminó impactando la bolsa paulista por la caída del precio del petróleo.

Las acciones preferenciales de Petrobras, tradicionalmente entre las más negociadas del parqué brasileño, cerraron con una bajada del 1,21 %, mientras que las ordinarias de la petrolera controlada por el Estado cedieron un 1,25 %.

La caída del Ibovespa pudo haber sido mayor de no haber sido por la apreciación del 2,34 % que registraron las acciones ordinarias del gigante minero Vale, otro de los grandes valores en la plaza paulista.

El pesimismo terminó imponiéndose este martes en la bolsa paulista pese a la expectativa de los inversores de que, tras la divulgación de que la producción industrial brasileña sufrió una fuerte caída en junio, el Banco Central anuncie el miércoles una reducción de 0,25 puntos porcentuales en la tasa referencial de intereses, hasta el 14,00 % anual.

En el mercado de divisas, el real se depreció el 0,86 % frente al dólar, que acabó cotizado a 5,1309 reales tanto para la compra como para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Las acciones del Ibovespa que terminaron con las mayores bajadas este martes fueron las preferenciales del fabricante de autobuses Marcopolo, con una caída del 10,24 %, seguidas por las ordinarias de la red de tiendas por departamentos Magazim Luiza (-4,26 %).

En la punta contraria, las que cerraron con las mayores subidas fueron las ordinarias de la Companhia Siderúrgica Nacional, con un avance del 5,54 %, seguidas por las preferenciales del fabricante de etanol Raizen (+3,85 %). EFE

cm/cpy