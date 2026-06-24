La bolsa de São Paulo baja un 0,44 % presionada por caídas de Petrobras y Vale

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São Paulo, 24 jun (EFE)- La bolsa de São Paulo cerró este miércoles con una bajada del 0,44 % presionada por la caída de las cotizaciones de las acciones de la petrolera Petrobras y de la minera Vale, dos de sus principales activos y tradicionalmente entre los más negociados en el mercado paulista.

El Ibovespa, índice de referencia en la mayor plaza bursátil latinoamericana, bajó hasta los 170.506 puntos afectada por la caída de los papeles de las petroleras, principalmente Petrobras, luego de que el precio del crudo cayera a sus menores niveles en varias semanas por la estabilización de la situación en Oriente Medio.

Para el retroceso del Ibovespa este miércoles también contribuyó los temores del mercado de que el Tesoro de Estados Unidos prepare una elevación de los tipos en la mayor economía mundial, lo que puede atraer a ese país los recursos dirigidos a los mercados bursátiles.

En el mercado de divisas, el real se depreció un 0,28 % frente al dólar, que acabó cotizado a 5,202 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Se trata del mayor valor del dólar en Brasil en casi tres meses, una subida atribuida a la posible subida de los intereses en Estados Unidos.

Las acciones preferenciales de Petrobras, las segundas más negociadas este miércoles, terminaron la jornada con una bajada del 2,64 % debido a la caída de los precios del petróleo, mientras que las ordinarias de Vale perdieron un 2,52 %.

Los papeles del Ibovespa que registraron las mayores bajadas este miércoles fueron los ordinarios de la distribuidora de cupones de descuentos para compras virtuales Meliuz, con una caída del 7,45 %, seguidos por los ordinarios de la operadora de seguros de salud Qualicorp, con un retroceso del 4,16 %.

En la punta contraria, los que más ganaron valor fueron los ordinarias de la red de tiendas de confecciones C&A Modas, con un salto del 8,87 %, seguidos por los ordinarias de la operadora turística CVC, con un avance del 7,58 %.

El volumen financiero negociado hoy en el parqué fue de 27.509,4 millones de reales (unos 5.277,4 millones de dólares o unos 4.646,3 millones de euros) en unas 3,2 millones de operaciones. EFE

cm/cpy