La bolsa de São Paulo baja un 0,78 % en medio de la incertidumbre por Irán

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São Paulo, 23 abr (EFE).- La bolsa de São Paulo, la mayor de América Latina por volumen negociado, retrocedió este jueves un 0,78 % en una sesión marcada por la incertidumbre en relación a las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para dar por terminada la guerra.

El Ibovespa, índice de referencia del parqué brasileño, cerró con 191.378 puntos básicos y ahondó en su pesimismo tras caer en la víspera un 1,65 %.

En el mercado de divisas, el real se depreció hoy un 0,58 % frente al dólar, que acabó la jornada negociado a 5,002 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

El corro paulista observa con cierta aprehensión la falta de avances en el proceso negociador entre EE.UU. e Irán, que cuenta con la mediación de Pakistán, y teme una reanudación de las hostilidades, mientras el estrecho de Ormuz continúa siendo escenario de acciones militares.

Uno de los grandes perjudicados de la sesión de este jueves fue la banca, con caídas para Itaú (-1,9 %), Bradesco (-2,1 %), Santander Brasil (-0,8 %) y el estatal Banco do Brasil (-1,7 %).

Peor resultado obtuvieron las acciones de la red de supermercados Pão de Açúcar y el grupo textil C&A, que se dejaron un 6,9 % y un 5,8 %, respectivamente.

Uno de los valores que aguantó en el terreno de las ganancias fue la petrolera estatal Petrobras, con ligeros avances del 0,1 % y el 0,2 % en sus títulos ordinarios y preferentes, por ese orden, favorecidos por la nueva subida de los precios internacionales del petróleo.

No obstante, al frente de las ganancias en el Ibovespa figuraron los papeles de la operadora de seguros privados de salud Hapvida (+5,1 %) y el fabricante de componentes eléctricos WEG (+1,9 %), así como la empresa de telecomunicaciones TIM (+1,6 %).

El volumen negociado en la bolsa brasileña alcanzó hoy los 25.000 millones de reales (4.260 millones de euros), en unos 3,6 millones de operaciones financieras. EFE

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