La bolsa de São Paulo cae 0,59 % en la previa a la fase final del juicio contra Bolsonaro

3 minutos

São Paulo, 8 sep (EFE).- La Bolsa de São Paulo cayó este lunes un 0,59 % incluso con sus principales valores cerrando con ganancias, en la previa al inicio de la recta final del juicio oral contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro por golpismo.

El Ibovespa, índice de referencia del principal mercado bursátil latinoamericano, terminó la sesión en los 141.791 puntos.

En el mercado de divisas el real se depreció un 0,07 % frente al dólar, que terminó la jornada cotizado a 5,417 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Con este resultado, el real vuelve a depreciarse frente al dólar tras haber registrado tres subas consecutivas en las últimas sesiones.

Este martes comienzan a exponer sus votos los cinco jueces que componen la Primera Sala de la Corte Suprema y comenzará a definirse en un juicio que se espera que dure toda la semana el destino del exmandatario y siete de sus antiguos colaboradores, acusados de intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 frente al actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva.

Este domingo, simpatizantes de Bolsonaro se manifestaron en diferentes ciudades del país para repudiar el juicio que atraviesa el expresidente.

En São Paulo, donde se concentró la mayor cantidad de manifestantes, participaron incluso líderes políticos de la derecha, como el gobernador del estado, Tarcísio de Freitas, señalado como uno de los principales sucesores de Bolsonaro para la próxima campaña.

Además, este lunes los países del foro BRICS se propusieron, en una cumbre telemática, «refundar» el sistema de libre comercio global, para enfrentar en conjunto al proteccionismo y la guerra arancelaria desatada por el presidente de EE. UU., Donald Trump.

La cumbre fue convocada por el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y la integraron los líderes de China, Xi Jinping; Sudáfrica, Cyril Ramaphosa; Irán, Masud Pezeshkian; Egipto, Abdelfatah al Sisi; así como los representantes de los otros países del grupo, con la única ausencia de Arabia Saudí.

Incluso con el clima político entrando en unas de sus semanas más tensas, los principales valores del parqué paulista cerraron con ganancias.

La estatal Petrobras cerró en verde, un 0,39 %, mientras que la minera Vale subió un 0,25 %.

Los papeles de la aerolínea Azul figuraron entre los más negociados del día y encabezaron el podio de las mayores ganancias de la primera sesión de la semana, al crecer un 31,30 %.

Sin embargo, no han ayudado al cierre los valores de los principales bancos y las incertidumbres que llegan desde el mercado argentino, donde el riesgo país ha superado hoy los 1.000 puntos y el dólar ha alcanzado valores máximos.

El Banco do Brasil ha caído un 0,95 %, mientras que Bradesco lo ha hecho un 0,52 % e Itaú Unibanco, un 0,47 %.

El volumen negociado este lunes superó los 16.762 millones de reales (unos 3.090 millones de dólares), en casi 3,2 millones de operaciones financieras, según los resultados al cierre de la sesión. EFE

