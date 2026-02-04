La Bolsa de São Paulo cae 2,14 %, tras récord de la víspera, presionada por la banca

São Paulo, 4 feb (EFE).- La Bolsa de São Paulo cayó este miércoles un 2,14 % impactada por las pérdidas de los papeles del sector bancario, uno de los pilares de la plaza paulista.

El índice Ibovespa, principal referencia del mayor mercado bursátil de América Latina, terminó la sesión en los 181.708 puntos, dejando atrás el récord alcanzado la víspera (185.674).

La caída estuvo marcada por los resultados del Banco Santander Brasil en 2025. El beneficio del banco español retrocedió un 10,4 % hasta los 2.554 millones de dólares (2.168 millones de euros), en el interanual.

No obstante, lo que más encendió las alertas entre los operadores fue el aumento de la morosidad superior a 90 días en su cartera de crédito, algo que podría replicarse en otras entidades financieras.

Las acciones del Santander retrocedieron un 1,47 %, pero fueron los papeles del Banco Itaú y los de Bradesco, los que más impactaron a la plaza paulista por ubicarse entre los más negociados del día con una depreciación del 4,07 % y del 4,47 %, respectivamente.

Las mayores ganancias de la jornada fueron para las acciones de la petroquímica Braskem (+1,41 %) y para las de la papelera Suzano (+0,9 %).

Ya las pérdidas más fuertes fueron para los papeles de la compañía tecnológica TOTVS (-12,59 %) y para la cadena de farmacias Hypera (-9,68 %).

En el mercado de divisas, el real se mantuvo estable frente al dólar, que terminó la jornada cotizado a 5,248 reales para la compra y 5,249 reales para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

El volumen financiero de este miércoles alcanzó los 36.980 millones de reales (7.059 millones de dólares o 5.979 millones de euros) en más de 4,3 millones de operaciones. EFE

