La bolsa de São Paulo cae otro 0,13 % tras insistir Flávio Bolsonaro en su candidatura

2 minutos

São Paulo, 9 dic (EFE).- La bolsa de São Paulo volvió a caer este martes un 0,13 %, después de que el senador brasileño Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, dijera que su candidatura presidencial es «irreversible».

El Ibovespa, índice de referencia del mayor mercado bursátil latinoamericano, terminó la jornada en los 157.981 puntos.

En el mercado de divisas, el real se depreció un 0,26 % frente al dólar, que terminó la jornada cotizado a 5,434 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Los inversionistas siguen con preocupación la intención del senador ultra de presentarse a las elecciones de octubre de 2026 y muestra de ello es que las acciones ya se desplomaron un 4,3 % cuando este hizo el anuncio el viernes pasado.

El sector privado prefiere al gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, visto como una opción más competitiva que Bolsonaro para derrotar al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

Entre las acciones tradicionalmente más negociadas en la plaza paulista, las preferenciales de la petrolera estatal Petrobras subieron un 0,6 % y las ordinarias del gigante minero Vale se mantuvieron estables.

Por otra parte, las acciones que registraron las mayores pérdidas fueron las de la aseguradora Qualicorp (-5,9 %) y las de la cadena de tiendas Magazine Luíza (-4,4 %).

En la punta contraria, los papeles que más se apreciaron fueron los de los supermercados Pão de Açúcar (+4,1 %) y los de la plataforma de alquiler de vehículos Automob (+4 %).

El volumen negociado durante la jornada en el parqué paulista superó los 25.000 millones de reales (unos 4.600 millones de dólares o 4.000 millones de euros) en más de 3,8 millones de operaciones financieras. EFE

jmc/cpy