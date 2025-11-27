La Bolsa de São Paulo cae un 0,12 % en día de baja liquidez por festivo en EE.UU.

São Paulo, 27 nov (EFE).- La bolsa de São Paulo cayó este jueves un 0,12 % en día de baja liquidez por el festivo de Acción de Gracias en EE. UU. e impactada por los resultados del empleo formal en Brasil, que resultaron abajo de lo esperado.

El índice de referencia Ibovespa cerró la jornada en los 158.359 puntos, con lo que interrumpió la tendencia positiva con la que inició la semana.

Los operadores actuaron con moderación en la jornada tras conocer el retroceso de la generación de empleo formal, que cayó un 35,8 % en octubre en relación con el mismo mes del año pasado. El menor número para el período en seis años.

Con los resultados de los últimos 10 meses, el acumulado de empleos formales creados en Brasil llegó a 1,8 millones, una reducción del 15,3 % con respecto al mismo período del año pasado.

Por otro lado, los operadores se animaron con una intervención del presidente del Banco Central, Gabriel Galipolo, que dejó entrever un recorte de la tasa básica de interés el año que viene, al señalar que «los datos muestran un proceso lento y gradual de enfriamiento de la economía».

Las acciones preferenciales de la aerolínea Azul (+9,78) y las ordinarias de la cadena de tiendas por departamentos Casas Bahía (+8,78 %) encabezaron las mayores ganancias y estuvieron entre las más vendidas de la jornada.

Y aunque los papeles preferenciales de Petrobras, uno de los principales valores de la plaza paulista, por fin se apreciaron en la semana (+0,40 %), los ordinarios de la gigante minera Vale, retrocedieron (-0,15 %), junto con los preferenciales del banco Itau (-0,44 %) y los ordinarios del Banco do Brasil (-0,15 %), otros pesos pesados del mayor mercado bursátil latinoamericano.

Las mayores pérdidas del día fueron para los títulos ordinarios de la compañía de planes odontológicos Hapvida (-4,61 %) y los del grupo de confecciones Azzas 2154 (-2,26 %).

En el mercado de divisas, el real brasileño se depreció un 0,32 % frente al dólar, que terminó cotizado a 5,351 tanto para la compra como para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

El volumen negociado en la jornada superó los 12.374 millones de reales (2.312 millones de dólares o 1.995 millones de euros), en más de 2,5 millones de operaciones financieras, según los resultados al cierre de la sesión. EFE

