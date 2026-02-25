La bolsa de São Paulo cae un 0,13 % arrastrada por las acciones del sector bancario

2 minutos

São Paulo, 25 feb (EFE).- La bolsa de São Paulo cayó este miércoles un 0,13 %, arrastrada por las principales acciones del sector bancario, y frenó el rally de la víspera, cuando se anotó un robusto avance del 1,40 %.

El Ibovespa, índice de referencia del parqué paulista, cerró con 191.247 puntos básicos una jornada muy volátil, en la que tras la apertura llegó a superar las 192.500 unidades, aunque sufrió un cambio de marea y encaró una pendiente descendente hasta el final de la sesión.

En el mercado de divisas, el real se apreció un 0,60 % frente al dólar, que acabó la jornada cotizado a 5,125 reales para la venta y 5,124 reales para la compra en el tipo de cambio comercial brasileño.

Las acciones de los bancos fueron las grandes perjudicadas de la sesión, con Santander Brasil a la cabeza, que se dejó un 3,94 %.

Bradesco cerró un 1,07 % en rojo e Itaú Unibanco también cayó, un 0,79 %. En sentido contrario, los valores de Banco do Brasil crecieron un 1,70 %.

Los dos principales valores del parqué, la minera Vale y Petrobras, avanzaron un 2,55 % y un 0,13 %, respectivamente.

Al frente de las ganancias en el Ibovespa figuraron los títulos de la constructora Viver (+14,89 %) y los de la cadena dedicada a los sanatorios médicos Grupo Alliança (+12,98 %).

En el otro lado, las empresas que más pérdidas registraron fueron la energética Grupo Equatorial (-31,73 %) y la compañía inmobiliaria Gafisa (-9,13 %).

El volumen financiero en la bolsa de São Paulo superó los 28.400 millones de reales (unos 5.500 millones de dólares/ 4.700 millones de euros), en 4,2 millones de operaciones. EFE

adm