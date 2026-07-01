La Bolsa de São Paulo cae un 0,20 % presionada por sanciones de EEUU a empresas brasileñas

Compartir

2 minutos

São Paulo, 1 jul (EFE).- La bolsa de São Paulo comenzó el mes en rojo al caer un 0,20 este miércoles impactado por las sanciones de EE. UU. a empresas brasileñas por supuestos vínculos con el PCC, una de las organizaciones criminales más peligrosas de Brasil, recientemente clasificada como terrorista por el Gobierno de Donald Trump.

El Ibovespa, índice de referencia del mayor mercado bursátil de latinoamérica, terminó la sesión en los 171.688 puntos, con lo que encadenó su segunda caída consecutiva.

Los operadores reaccionaron a la decisión del Departamento del Tesoro estadounidense de imponer sanciones a dos ciudadanos brasileños y tres empresas por supuestos vínculos con el con el Primeiro Comando da Capital (PCC).

Son las primeras sanciones que se toman contra compañías y empresarios brasileños luego de que Washington clasificara al PCC grupo y al Comando Vermelho (CV) como terroristas en junio.

Aunque se trata de empresas de poco peso, el precedente generó preocupación en la plaza paulista.

Las acciones de Petrobras también ayudaron a lastrar los papeles del Ibovespa por la caída de los precios internacionales del crudo, en medio de las negociaciones entre EE. UU. e Irán, que llevó a la petrolera brasileña a anunciar reducciones en los precios del diésel y del queroseno de aviación.

Los papeles ordinarios de la estatal se depreciaron un 0,48 % y los preferenciales un 0,19 %.

Las mayores ganancias del día fueron para los títulos ordinarios de la compañía de alquiler de sitios web Locaweb, que se apreciaron un 3,53 %, y para los preferenciales de la empresa de etanol Raízen, que se valorizaron un 2,63 % y estuvieron entre los más negociados del día.

En el lado de las pérdidas, la energética Engie lideró con una depreciación de 5,46 % en sus acciones ordinarias, seguidas de las iguales de la cárnica Minerva, que retrocedieron un 4,85 %.

En el mercado de divisas, el real brasileño se depreció un 0,90 % frente al dólar, que terminó cotizado a 5,208 reales para la compra y 5,209 reales para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

El volumen negociado en la jornada superó los 15.390 millones de reales (unos 2.959 millones de dólares), según los resultados al cierre de la sesión. EFE

mat/gpv