La bolsa de São Paulo cae un 0,46 % por la nueva escalada de tensiones en Oriente Medio

Compartir

2 minutos

São Paulo, 23 jul (EFE).- La bolsa de São Paulo cayó este jueves un 0,46 % impactada por la nueva escalada de tensiones en Oriente Medio y por el impacto global que causó el fuerte repunte del petróleo.

El Ibovespa, principal índice de referencia del mayor mercado bursátil latinoamericano, cerró en los 176.723 puntos, con lo que volvió a cerrar en rojo tras haberse disparado un 2,4 % la víspera.

La jornada estuvo marcada por la cautela de los operadores tras los recientes ataques de los rebeldes hutíes contra buques saudíes en el mar Rojo y las amenazas de represalia del presidente estadounidense, Donald Trump, que intensificaron las tensiones con Irán.

El mar Rojo ha cobrado una elevada importancia para el transporte de crudo por la interrupción del tráfico a través del estrecho de Ormuz, lo que disparado los precios internacionales del petróleo.

La presión internacional por el encarecimiento del crudo y el temor a interrupciones en el suministro global del hidrocarburo pesaron en la plaza paulista.

El desempeño negativo solo no fue mayor gracias al avance de las acciones de la estatal Petrobras y la gigante minera Vale (+0,77 %), que ayudaron a contener las pérdidas por ser dos de sus principales valores.

Las acciones ordinarias de la petrolera brasileña se apreciaron un 1,67 % mientras que las preferenciales se valorizaron un 0,87 % y estuvieron entre las más negociadas del día, gracias a la disparada del crudo.

Las ganancias del día fueron lideradas por la cadena de supermercados del Grupo Pão de Açúcar (+4,36 %) y por las de la empresa de turismo CVC (+3,15 %).

En el lado opuesto se ubicaron los papeles de las administradoras de planes de salud Qualicorp (-9,15 %) y Hapvida (-8,08 %).

En el mercado de divisas, el real brasileño se depreció un 0,45 % frente al dólar, que terminó cotizado a 5,083 reales tanto para la compra como para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

El volumen negociado en la jornada superó los 21.377 millones de reales (unos 4.208 millones de dólares o 3.698 millones de euros), en más de 2,7 millones de operaciones financieras, según los resultados al cierre de la sesión. EFE

mat/cpy