La bolsa de São Paulo cae un 0,72 %, arrastrada por los bancos

2 minutos

São Paulo, 13 ene (EFE).- La Bolsa de São Paulo cayó un 0,72 % este martes y se anotó su segunda caída consecutiva, arrastrada por los principales valores del sector bancario.

El índice de referencia Ibovespa cerró en los 161.973 puntos básicos una sesión en la que cerca de la apertura llegó a rozar las 163.000 unidades.

En el mercado de divisas, el real brasileño se dejó un 0,06 % frente al dólar, que terminó cotizado a 5,375 reales tanto para la compra como para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Este martes, las acciones de los bancos se anotaron fuertes pérdidas, con el estatal Banco do Brasil (-3,16 %) a la cabeza de las malas noticias.

Bradesco (-1,63 %), Santander Brasil (-1,09 %) e Itaú Unibanco (-0,81 %) acompañaron los números en rojo.

Del otro lado, los valores de la estatal Petrobras (2,64 %) fueron uno de los grandes ganadores de esta sesión, que estuvo marcada por la intensificación de las presiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre Irán.

En la víspera, el republicano anunció que impondrá un arancel del 25 % sobre aquellos países que «hagan negocios» con Irán, como represalia a la violencia registrada en las multitudinarias protestas que se desarrollan en el país.

Las acciones de la minera Vale crecieron un 1,07 %, impulsadas por el buen momento que atraviesa el mineral en el mercado internacional, a la expectativa de un supuesto paquete de estímulos macroeconómicos de parte del Gobierno chino, lo que podría impulsar la demanda.

En el plano local, este martes el Gobierno divulgó que el sector servicios de Brasil, que representa dos tercios de la economía del país, creció en noviembre un 2,5 % respecto al mismo mes del año pasado, lo que marca el vigésimo resultado positivo consecutivo en su comparación interanual.

En tanto, las mayores ganancias del día fueron para los títulos de la empresa dedicada a la producción de proteína animal Fictor Alimentos (27,45 %); y los de la compañía de gestión de inversiones y otros servicios financieros Arandu Investimentos (20,0 %).

En el lado opuesto se ubicaron los papeles de la compañía de telecomunicaciones Oi Brasil (-19,61 %) y la consultora dedicada al sector de la ingeniería Sondotécnica (-19,46 %).

El volumen negociado en la jornada superó los 24.948 millones de reales (unos 4.643 millones de dólares o 3.987 millones de euros), en casi 4,2 millones de operaciones financieras, según los resultados al cierre de la sesión. EFE

adm/gpv