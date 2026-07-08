La bolsa de São Paulo cae un 0,79 % con la retomada de las hostilidades en Oriente Medio

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São Paulo, 8 jul (EFE).- La bolsa de São Paulo volvió a caer este miércoles, esta vez un 0,79 %, de la mano de sus principales acciones tras la retomada de las hostilidades en Oriente Medio.

La caída se ha profundizado después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el contexto de la cumbre de la OTAN que se celebra en Turquía, anunciara el fin de las negociaciones para un acuerdo de paz definitivo con Irán, tras los ataques cruzados entre ambos países durante la pasada noche.

Fue tras esa declaración que el parqué paulista se hundió y cedió casi unas 2.000 unidades, que luego durante la sesión no consiguió recuperar en su totalidad.

Finalmente, el Ibovespa, índice de referencia del principal mercado bursátil de América Latina, cerró en los 170.653 puntos, unas 1.367 unidades menos que en la víspera.

Lo mismo sucedió en el mercado de divisas. El real brasileño se apreció un 0,11 % frente al dólar, que acabó cotizado a 5,15 reales para la venta y para la compra en el tipo de cambio comercial brasileño.

Los precios internacionales del petróleo se volvieron a disparar y, con ello, las acciones de la estatal Petrobras encabezaron el podio de las más negociadas de la sesión y acumularon una subida total del 3,15 %.

Los grandes perdedores del día volvieron a ser los papeles de la minera Vale, que cayeron 4,59 %.

En esta misma línea, los valores de los principales bancos también cerraron en rojo, con Santander Brasil a la cabeza (-1,58 %), Itaú Unibanco (-1,27 %), el Banco do Brasil (-1,01 %) y Bradesco (-0,73 %).

Al frente de las pérdidas estuvieron las acciones de la distribuidora de energía eléctrica Companhia Estadual de Distribuicao de Energia Eletrica (-16,57 %) y las de la transportadora Sequoia (-14,29 %).

Con todo, las mayores ganancias del día fueron para los papeles de la empresa de plásticos Sansuy (21,34 %).

El volumen negociado en la bolsa paulista sumó hoy 21.745 millones de reales (unos 4.220 millones de dólares o 3.695 millones de euros) en unas 3,3 millones de operaciones. EFE

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