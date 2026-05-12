La bolsa de São Paulo cae un 0,86 % tras unos resultados decepcionantes de Petrobras

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São Paulo, 12 may (EFE).- La bolsa de São Paulo retrocedió este martes un 0,86 %, después de que la petrolera estatal Petrobras presentara la víspera unos resultados trimestrales que muestran una caída en los beneficios.

El Ibovespa, índice de referencia del parqué brasileño, acabó la jornada en los 180.342 puntos básicos, tras su segunda caída diaria consecutiva.

En el mercado de divisas, el real se depreció un 0,1 % frente al dólar, que terminó la jornada cotizado a 4,894 reales para la compra y 4,895 para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

La jornada bursátil se vio empañada por el mal desempeño de Petrobras, cuyas acciones se dejaron un 1,6 % debido a la caída del 7,2 % en sus beneficios durante el primer trimestre.

Por otro lado, las acciones que registraron las mayores pérdidas fueron las de la empresa de cosméticos Natura (-5,6 %) y las de la plataforma de alquiler de vehículos Automob (-4,3 %).

En la punta contraria, los papeles con mayores ganancias fueron los de la petroquímica Braskem (+29 %) y los de la empresa de seguros Hapvida (+9,2 %).

El volumen financiero negociado hoy en el parqué fue de más de 29.000 millones de reales (unos 5.900 millones de dólares o 5.000 millones de euros) en 3,8 millones de operaciones.EFE

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