La bolsa de São Paulo cae un 0,91 % ante la preocupación por nuevas sanciones de EE.UU.

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Sao Paulo, 1 jun (EFE).- La bolsa de Sao Paulo retrocedió este lunes un 0,91 %, la quinta caída diaria consecutiva, ante la preocupación del Gobierno brasileño sobre la posibilidad de nuevas sanciones por parte EE.UU.

El Ibovespa, índice de referencia del mayor mercado bursátil latinoamericano, terminó la sesión en los 172.197 puntos, y ahondó la pérdida acumulada del 7,2 % de mayo.

En el mercado de divisas, el real se apreció un 0,39 % frente al dólar, que acabó cotizado a 5,022 reales tanto para la compra como para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

El ministro de Hacienda de Brasil, Dario Durigan, dijo hoy que la clasificación por parte de EE.UU. de dos facciones criminales brasileñas, el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho, como grupos terroristas puede llevar a sanciones contra el sistema financiero del país suramericano.

Durigan añadió que, de materializarse la amenaza, eso podría traducirse en un aumento de las tarifas bancarias y del «riesgo país».

Además, está al caer la conclusión de una investigación comercial estadounidense sobre supuestas barreras en Brasil a la inversión y a las importaciones, que también puede desembocar en sanciones.

Entre los títulos más negociados de la jornada figuraron los preferentes de la petrolera estatal Petrobras, que avanzaron un 0,88 %.

Las mayores pérdidas fueron para las acciones de los supermercados Pão de Açúcar (-13,4 %) y las de la aseguradora Qualicorps (-7,5 %).

En el lado opuesto, los títulos que más se valorizaron fueron los de la productora de etanol Raízen (+11,1 %) y los de la empresa tecnológica Totvs (+4,2 %).

El volumen negociado en la jornada superó los 28.750 millones de reales (unos 4.900 millones de euros), en más de 4,3 millones de operaciones financieras, según los resultados al cierre de la sesión. EFE

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