La bolsa de São Paulo cae un 0,92 % por el aumento de la tensión en Oriente Medio

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São Paulo, 4 may (EFE).- La bolsa de São Paulo cerró este lunes con una bajada del 0,92 %, hundida por la depreciación de las acciones de importantes empresas como la minera Vale tras el aumento de la tensión en Oriente Medio y la disparada de los precios del petróleo.

El Ibovespa, índice de referencia del parqué brasileño, acabó la jornada en los 185.600 puntos básicos luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzara nuevas amenazas contra Irán por el bloqueo al estrecho de Ormuz.

En la caída del índice de referencia del mayor mercado bursátil latinoamericano contribuyó el desplome de los papeles del gigante minero Vale, cuyas acciones ordinarias perdieron un 3,10 %, ante el temor de que el conflicto dificulte sus exportaciones a los países asiáticos.

En el mercado de divisas, igualmente por la incertidumbre mundial, el real se depreció un 0,28 % frente al dólar, que acabó la jornada cotizado a 4,966 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

De la caída generalizada de las acciones en la bolsa paulista se salvaron las preferenciales de la petrolera Petrobras, mayor empresa del país, que cerraron con una subida del 0,52 % gracias al aumento de la cotización del crudo en el mercado internacional.

Las acciones del Ibovespa que registraron las mayores caídas fueron las ordinarias de la operadora de seguros de salud Hapvida, con una caída del 7,18 %, seguidas por las ordinarias de la gestora de centros comerciales JHSF Participações (-5,74 %).

En la punta contraria, los papeles del índice que cerraron con las mayores subidas fueron los ordinarios de la operadora turística CVC, que saltaron un 23,32 % ante las informaciones de que su control está a la venta, y las ordinarias de la distribuidora de cupones de descuentos para compras en internet Meliuz (+6,37 %).

El volumen financiero negociado este lunes en el parqué brasileño fue de 26.377,8 millones de reales (unos 4.523,7 millones de euros) en unos 4,25 millones de operaciones. EFE

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