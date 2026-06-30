La bolsa de São Paulo cae un 1,01 % en junio tras un tambaleante acuerdo entre Irán y EEUU

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São Paulo, 30 jun (EFE)- La bolsa de valores de São Paulo cerró el mes de junio con un retroceso del 1,01 %, en medio de la entrada en vigor de un alto el fuego tambaleante en el conflicto de Oriente Medio.

El Ibovespa, el índice de referencia del mayor parqué de Latinoamérica, se situó hoy en los 172.024 puntos, después de dejarse un 0,68 % este martes.

En el mercado de divisas, el real se apreció un 0,23 % frente al dólar, que acabó cotizado a 5,162 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

El escenario internacional sigue marcado por la incertidumbre en torno al futuro del acuerdo entre Irán y EE.UU. para suspender las hostilidades, después de un cruce de ataques durante el fin de semana.

En el ámbito doméstico, causó preocupación la publicación hoy de un mal dato de empleo para los cinco primeros meses del año, con un número de nuevos puestos de trabajo formales que fue un 28 % inferior al del mismo período de 2025.

Además, el Gobierno brasileño anunció hoy la inminente retirada de los subsidios a los combustibles, adoptados hace unos meses para contener la subida de precios provocada por el conflicto en Oriente Medio.

Entre las acciones más negociadas durante la jornada, figuraron las de la petrolera estatal Petrobras (-0,8 %) y las del Banco Itaú (-0,5 %).

Los papeles que registraron las mayores caídas fueron los de la productora de etanol Raízen (-5 %) y los de la petroquímica Braskem (-3,7 %).

En la punta contraria, los que ganaron más valor fueron los de la empresa de cosméticos Natura (+5,1 %) y los de la aseguradora Qualicorp (+5 %).

El volumen financiero negociado hoy en el parqué fue de 22.550 millones de reales (unos 4.350 millones de dólares o unos 3.800 millones de euros) en más de tres millones de operaciones. EFE

jmc/cpy